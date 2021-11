Unterrichtsausfälle in Hamburg: Welche Rolle Corona spielt Stand: 14.11.2021 06:00 Uhr Hamburger Eltern berichten, dass es in Hamburgs Schulen zurzeit häufiger zu Unterrichtausfällen komme. Doch in vielen Fällen hat das nichts mit Corona zu tun.

Knapp 70 Lehrkräfte sowie Pädagoginnen und Pädagogen sind derzeit vorsichtshalber in Quarantäne. Bei 67 weiteren sind in den vergangenen zehn Tagen Corona-Infektionen festgestellt worden. Da es in Hamburg mehr als 370 staatliche Schulen gibt, erscheinen diese Zahlen gering.

"Für November üblicher Ausfall"

Dass es derzeit zu mehr Unterrichtsausfällen kommt, liegt also weniger an der Corona-Pandemie. Die Schulbehörde sieht darin einen "für den November üblichen Ausfall". Es seien jetzt eben die "Erkältungsmonate".

Für Vertretungsunterricht haben die Schulen normalerweise zusätzliches Personal an Bord. Allerdings kann es - wenn in Schulen zu viele Lehrkräfte ausfallen - eben doch zu Engpässen kommen.

25 Klassen in Quarantäne

Die Corona-Lage bereitet der Schulbehörde dagegen bislang keine großen Sorgen. Komplett in Quarantäne sind nach Angaben der Schulbehörde derzeit nur 25 Klassen - von insgesamt rund 9.500 in Hamburg.

