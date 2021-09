Tanzen ohne Maske: Hamburger Clubs fordern 2G-Nachbesserungen Stand: 08.09.2021 13:11 Uhr Hamburgs Clubs fordern konkrete Nachbesserungen beim 2G-Modell des Senats. Dabei geht es unter anderem ums Tanzen ohne Maske.

Berlin und Baden-Württemberg machen es schon, Schleswig-Holstein hat es angekündigt: Dort endet die Maskenpflicht bei Veranstaltungen unter bestimmten Voraussetzungen. Das Hamburger Clubkombinat wünscht sich diese Anpassung auch für alle, die in der Stadt nur Geimpfte und Genesene in ihre Geschäfte lassen - also für alle Orte, wo die 2G-Regel angemeldet ist.

Außerdem sollen mehr Gäste gleichzeitig tanzen dürfen, damit die Musikclubs wirtschaftlich arbeiten können. In Hamburg dürfen drinnen derzeit 150 Menschen mit Maske zum Tanzen kommen, der Berliner Senat erlaubt sogar 1.000 Feiernde - und zwar ohne Maskenpflicht.

Ausnahmen für Ungeimpfte gefordert

Außerdem will das Clubkombinat Ausnahmen für diejenigen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Diese sollten mit einem PCR-Testergebnis an 2G-Events teilnehmen dürfen. Das soll die Diskussion um die Ausgrenzung einzelner entschärfen.

Das Clubkombinat vertritt etwa 110 Musikspielstätten, 55 Veranstalter und ein halbes Dutzend Festivals der Hansestadt.

In Schleswig-Holstein startet es in zwei Wochen

Ab dem 20. September fallen in Schleswig-Holstein viele Corona-Beschränkungen wie Abstand und Maskenpflicht. Und zwar überall dort, wo 3G gilt - also für Geimpfte, Genesene oder Getestete.

