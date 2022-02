Streit um Blankeneser Osterfeuer: "Kein Großevent mehr" Stand: 04.02.2022 11:30 Uhr Wird es in Zukunft noch Osterfeuer am Hamburger Elbstrand geben? Die Altonaer Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (Grüne) sagt: "Die Zeit des Großevents in der Größe ist vorbei."

Nach dem Unglück der Love Parade in Duisburg fordert eine neue Verwaltungsvorschrift klare Verantwortliche für die vier Feuer. Doch die Feuerbauer wollen das nicht. Zweieinhalb Monate vor Ostern flammt der Streit auf. In fünf Gesprächsrunden weigerten sich die Familien, die die Osterfeuer in Blankenese seit ewigen Zeiten aufschichten, die Feuer anzumelden und sich um Sicherheit und Müllbeseitigung zu kümmern.

Von Berg erinnert an Sanitätsdienst und Müllbeseitigung

Altonas Bezirksamtsleiterin reißt langsam der Geduldsfaden: "Irgendjemand hat mir gesagt: Das ist so, als ob man ganz viele Leute zu einer Party einlädt, aber nicht bereit ist, die Stühle und Tische aufzubauen, die Getränke und das Essen zu kaufen und hinterher wieder aufzuräumen", sagte von Berg am Freitag. Nur an zweiter Stelle gehe es ums Geld. Hamburg trage weiterhin den Einsatz von 130 Polizeikräften und der Feuerwehr. Aber wer zahle 30.000 Euro für den Sanitätsdienst und dazu noch die Müllbeseitigung?

Eines steht für die Bezirksamtsleiterin fest: "Es ist nicht mehr das Großevent, die Feuer sind kleiner. Das ist ein örtliches lokales Blankeneser Feuer. Man kann fast sagen: Bitte kommt nicht!" Nur als lokales Brauchtum hätten die Osterfeuer vielleicht noch eine Chance, aber nicht als Ereignis für 20.000 Menschen.

Bis zu 25.000 Menschen kamen

In den Jahren vor Corona waren nach Polizeiangaben bis zu 25.000 Menschen am Karsamstag zu den vier großen Feuern an den Elbstrand geströmt. In den vergangenen beiden Jahren waren sie wegen der Pandemie abgesagt worden.

