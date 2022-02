Sperrstunde weg: So lief das erste Wochenende in Hamburg Stand: 20.02.2022 19:46 Uhr Die Hamburger Polizei und die Gastronomen ziehen nach dem ersten Wochenende mit Aufhebung der Sperrstunde und dem Wegfall der Kontaktbeschränkung für Geimpfte und Genese eine positive Bilanz.

Gastronomen, Gastronominnen und Barbetreibende atmen mit Blick auf die Corona-Lockerungen auf, auch wenn der Andrang der Gäste auf dem Kiez am Wochenende noch zurückhaltend war. Laut Polizei waren die Besucherzahlen auf St. Pauli mit 5.000 niedrig. Am Wochenende davor waren es 3.000.

Mieses Wetter und Tanzverbot

Gründe dafür sind laut Niklaus Kaiser von Rosenburg vom Gastronomieverband Dehoga, dass Tanzveranstaltungen erst ab dem 4. März erlaubt sind und das miese Wetter Gäste von außerhalb abgehalten habe. Voller war es laut Dehoga dort, wo weniger Touristen und mehr Hamburger unterwegs sind, beispielsweise auf der Schanze und in Ottensen. Viele Kneipen und Bars blieben aber weiterhin geschlossen. Die 2G-plus-Regelung ist geblieben und wird auch kontrolliert. Die Polizei war in der Nacht zu Sonntag zwar präsent, nach Informationen des Hamburg Journals aber nicht wirklich gefordert.

"Die Menschen sind dankbar"

Gastronom Stephan Fehrenbach aus Ottensen musste nach eigenen Angaben 100 Leute wegschicken, weil es nicht genug Sitzplätze gab. Maik Henning vom Barkombinat und Clubbetreiber auf St. Pauli spricht insgesamt von einem guten Abend. "Die Menschen waren einfach nur dankbar, dass sie ausgehen konnten", sagte er.

Seit Sonnabend gilt in Hamburg: Das Alkoholverkaufsverbot für den Handel nach 22 Uhr und die 23-Uhr-Sperrstunde in der Gastronomie gelten nicht mehr. Der Außer-Haus-Verkauf offener Getränke bleibt aber auch nach der am Freitag geänderten Eindämmungsverordnung verboten. Geimpfte und Genesene können jetzt wieder in unbegrenzter Zahl privat zusammenkommen. Für Ungeimpfte gilt weiterhin eine Kontaktbeschränkung auf die Mitglieder des eigenen Haushalts sowie maximal zwei weitere Personen eines anderen Haushalts.

Weiterer Lockerungsschritt Anfang März

Der zweite Schritt greift bundesweit zum 4. März: Dann gilt für Gastronomie und Hotelübernachtungen wieder die 3G-Regelung. Das heißt, die Gäste müssen dann eine Impfung oder Genesung nachweisen - oder aber einen tagesaktuellen Test vorlegen, wenn sie ungeimpft sind und noch keine Infektion durchlaufen haben. Diskotheken und Clubs werden für Genesene und Geimpfte mit tagesaktuellem Test oder mit dritter Impfung - also unter 2G-Plus-Bedingungen - geöffnet. Die zulässige Zuschauerzahl in Stadien oder bei Konzerten wird erhöht.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 20.02.2022 | 19:30 Uhr