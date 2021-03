Nur noch über 60-Jährige sollen AstraZeneca bekommen Stand: 30.03.2021 20:06 Uhr Der Corona-Impfstoff von AstraZeneca soll nur noch bei Personen ab 60 Jahren eingesetzt werden. Nun müssen auch in Hamburg die Impftermine neu organisiert werden.

Nach einem Beschluss der Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister von Bund und Ländern soll das Präparat ab Mittwoch nur bei über 60-Jährigen eingesetzt werden. Unter 60-Jährige sollen sich "nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoanalyse nach sorgfältiger Aufklärung" weiterhin damit impfen lassen können, wie aus dem Beschluss von Dienstagabend hervorgeht.

Neue Empfehlung der Stiko wegen Thrombose-Fällen

Zuvor hatte es eine entsprechende neue Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gegeben. Die am Robert Koch-Institut angesiedelte Expertengruppe hatte am Dienstagnachmittag mitgeteilt, Grundlage der Empfehlung seien die derzeit verfügbaren Daten zum Auftreten "seltener, aber sehr schwerer thromboembolischer Nebenwirkungen". Diese seien 4 bis 16 Tage nach der Impfung ganz überwiegend bei Personen im Alter unter 60 Jahren aufgetreten. Die Daten sprächen "für einen kausalen Zusammenhang zwischen der Impfung von unter 55-jährigen Frauen mit AstraZeneca und dem Auftreten von Hirnvenenthrombosen bei diesen Frauen. Zur Zweitimpfung von Menschen, die bereits die erste Dosis AstraZeneca erhalten haben, will die Stiko bis Ende April eine Empfehlung abgeben.

Biontech und Moderna statt AstraZeneca

Für die Hamburger Sozialbehörde und das Impfzentrum in den Messehallen bedeutet die neue Empfehlung wieder eine Menge Arbeit und Ärger. Und das schon zum zweiten Mal, weil es ja bereits vor kurzer Zeit schon einen vorübergehenden Impfstopp für AstraZeneca gab. Alle Menschen, die unter 60 sind und eigentlich mit AstraZeneca geimpft werden sollten, bekommen jetzt in Hamburg den Impfstoff von Biontech/Pfizer oder von Moderna.

Sozialbehörde: Impftermine fallen nicht aus

Die Hamburgerinnen und Hamburger sollten sich nicht verwirren lassen, erklärte die Sozialbehörde. Kein Impftermin solle ausfallen, sagte Behördensprecher Martin Helfrich NDR 90,3. Allerdings lassen wohl einige von sich aus Termine ausfallen, wenn sie wissen, dass sie mit AstraZeneca geimpft werden sollen - der Ruf des Impfstoffes hat wohl auch in Hamburg in den vergangenen Wochen gelitten.

AUDIO: AstraZeneca-Ärger: In Hamburg soll kein Impftermin ausfallen (1 Min) AstraZeneca-Ärger: In Hamburg soll kein Impftermin ausfallen (1 Min)

Hamburger Impfzentrum auch über Ostern geöffnet

Zurzeit hat die Stadt in ihrem Lager knapp 30.000 Dosen von Biontech/Pfizer, knapp 16.000 Dosen von AstraZeneca und knapp 12.000 Dosen von Moderna. Das Hamburger Impfzentrum bleibt auch über die Oster-Feiertage offen.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Nachrichten und Hintergründe Wie geht es Hamburg mit der Corona-Pandemie? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen, Nachrichten, Videos und Hintergründe. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.03.2021 | 06:00 Uhr