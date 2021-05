Lockerungen in Hamburg: Theater und Konzerthäuser öffnen Ende Mai Stand: 18.05.2021 18:08 Uhr Theater und Konzerthäuser dürfen in Hamburg unter strengen Auflagen vom 28. Mai an wieder öffnen. Das hat der rot-grüne Senat am Dienstag nach einer Senatssitzung bekannt gegeben.

Unter welchen Rahmenbedingungen die Häuser wieder öffnen dürfen, soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. "Grundlage werden sicherlich die guten Erfahrungen im Herbst des vergangenen Jahres sein", sagte Enno Isermann, Sprecher der Hamburger Kulturbehörde. Dazu gehörten die Abstandsregeln, Maskenpflicht und personalisierte Tickets zur Kontaktverfolgung. Anders als im Herbst soll es eine Maskenpflicht auch am Platz und eine Corona-Testpflicht für die Besuchenden geben. "Das ist ein großer Erfolg für uns alle, dass die Infektionszahlen schon jetzt weitere Öffnungen ermöglichen", sagte Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Die Bühnen hätten es geschafft, über die lange Durststrecke hinweg die künstlerische Produktion aufrecht zu erhalten, so dass der Betrieb gleich wieder mit hochkarätigen Premieren aufgenommen werden könne. "Jetzt öffnen sich wieder die Türen für einen großartigen Sommer mit viel, viel Kultur", so Brosda.

Premieren in der Staatsoper

Bereits am 28. Mai wird die Hamburgische Staatsoper mit einer Doppelpremiere den Spielbetrieb wieder aufnehmen. Dann startet der Opernbetrieb mit der Premiere von "Aggrippina" in der Inszenierung von Barrie Kosky unter der Musikalischen Leitung von Ricardo Minasi. Am 29. Mai beginnt der Ballettbetrieb mit der Premiere von John Neumeiers "Beethoven-Projekt II" unter der Leitung von Generalmusikdirektor Kent Nagano, teilte die Staatsoper am Dienstag mit. Der Kartenvorverkauf beginnt am 20. Mai, auch die Online-Buchung ist dann wieder möglich.

AUDIO: Neustart für Hamburger Theater nach Corona-Pause (4 Min) Neustart für Hamburger Theater nach Corona-Pause (4 Min)

Erste Vorstellungen geplant

Auch das Ohnsorg-Theater hatte bereits angekündigt, den Spielbetrieb im Juni wieder aufzunehmen. Das Thalia Theater und das Deutsche Schauspielhaus wollen sich in den kommenden Tagen äußern. Die Kampnagel Kulturfabrik startet sein Bühnenprogramm mit dem Internationalen Sommerfestival im August. Im Juni soll es dort kleinere Aktionen geben. Das St. Pauli Theater will am 5. Juni mit einem Balladenabend mit Christian Redl und Ulrich Tukur wiedereröffnen. Im Ernst Deutsch Theater soll es am 3. Juni wieder losgehen, im Winterhuder Fährhaus am 8. Juni.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.05.2021 | 17:00 Uhr