Inzidenz-Vergleich: Ausgangssperre in Hamburg scheint zu wirken

Seit zwei Wochen gilt in Hamburg die Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr. Seitdem sank die Corona-Inzidenz hier wie in keinem anderen Bundesland.

Der Blick in die Zahlenkolonnen des Robert Koch-Instituts zeigt: Nur in zwei Bundesländern sank die Sieben-Tages-Inzidenz seit Karfreitag - und zwar am stärksten in Hamburg mit 6,5 Prozent. Nur hier gilt eine landesweite Ausgangssperre.

Ansonsten nur in Brandenburg gesunken

Brandenburg hat bislang keine Ausgangsbeschränkung, hier sank die Inzidenz immerhin um knapp 4 Prozent. Überall sonst stieg die Corona-Infektionskurve seit Karfreitag an: hauchdünn in Thüringen, sanft in Schleswig-Holstein mit 3 Prozent, in Berlin mit 6 und in Niedersachsen mit 8 Prozent.

Am schlimmsten nahm die Infektion in Mecklenburg-Vorpommern zu - mit etwa 60 Prozent. Deshalb werden dort ab Montag Einzelhandel und Schulen weitgehend geschlossen. Im Saarland, wo Außengastronomie und Kinos geöffnet hatten, gab es ein Plus von 44 Prozent.

Auch Impfungen könnten eine Rolle spielen

Der vergleichsweise starke Inzidenzrückgang in Hamburg muss nicht nur Folge der Ausgangssperre sein. Auch das Plus an Impfungen kann eine Rolle spielen.

