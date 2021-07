In Hamburg sorgen Reiserückkehrer für viele Corona-Fälle Stand: 12.07.2021 15:11 Uhr Reiserückkehrerinnen und -rückkehrer sind in Hamburg zurzeit für etwa ein Drittel der Corona-Neuinfektionen verantwortlich. Mehrfach hat die Hamburger Gesundheitsbehörde zuletzt alle Personen an Bord von Flugzeugen unter Quarantäne gestellt.

Genau wie Restaurantbesucher und -besucherinnen, können auch Flugreisende Pech mit ihren Sitznachbarn haben: Schlägt der Corona-Test bei einem Flugzeugpassagier nach der Rückreise an, müssen sich in der Regel auch die Mitreisenden in unmittelbarer Nähe zunächst einmal in Quarantäne begeben. Das betrifft alle Personen, die in den zwei Sitzreihen vor, hinter oder neben dem oder der Infizierten gesessen haben.

Alle Passagiere in Quarantäne

Gab es in einem Flieger sogar sieben oder acht infizierte Personen, müssen sich vorsorglich sogar alle Passagiere abschotten, sagte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) im Gespräch mit dem NDR. Und das kam jetzt schon mehrfach am Hamburger Flughafen vor - beispielsweise bei Maschinen, die aus Spanien zurückkehrten. Wie lang die Quarantäne eingehalten werden muss, hängt davon ab, wie das Urlaubsgebiet zum jeweiligen Zeitpunkt eingestuft ist. Vollständig Geimpfte können die Quarantäne meist schon nach einem Tag beenden.

Delta-Mutation sorgt für Vorsichtsmaßnahme

Der Grund für die Vorsichtsmaßnahmen ist auch die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus, so Leonhard. Seit diese sich durchsetzt, beobachtet die Gesundheitsbehörde, dass sich fast immer alle Menschen eines Haushaltes anstecken, sobald eine Person infiziert ist. Das war zuvor nicht die Regel.

