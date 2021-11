Impfzentrum in Hamburg öffnet nicht: Ärger bei Wartenden Stand: 28.11.2021 14:43 Uhr Zahlreiche Menschen haben am Sonnabend in Hamburg-Altona vergeblich auf eine Corona-Impfung gewartet. Doch das Impfzentrum blieb geschlossen. Die Sozialbehörde spricht von einem "Missverständnis".

Eigentlich sollte man sich in dem Impfzentrum ohne Termin gegen Corona impfen lassen können. Und so bildete sich am Sonnabend in der Tasköprüstraße vor den Kühnehöfen eine lange Schlange - trotz Regens.

Polizei löste Warteschlange auf

Doch die Türen des Impfzentrums dort blieben zu. Der Ärger bei den Wartenden, von denen manche sogar Stunden gewartet haben sollen, wuchs. Schließlich kam die Polizei und gab über Lautsprecher bekannt: "Am heutigen Tag findet hier keine Impfung statt." Ein Video, das am Sonnabend auf dem Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht wurde, dokumentiert augenscheinlich die Durchsagen einer Polizeistreife.

Laut Sozialbehörde ein "Missverständnis"

Am Ende der vergeblichen Wartezeit habe man noch 80 Personen wegschicken müssen, sagte ein Polizeisprecher zu NDR 90,3. Von der Sozialbehörde war der Polizei als Grund für die Panne "ein Missverständnis" genannt worden.

Inzidenz in Hamburg liegt am Sonntag bei 246,5

Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Sonntag 557 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank von 246,9 am Sonnabend auf 246,5 am Sonntag. Am Sonntag vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 209,2.

