Hamburger Senat verzichtet auf Verschärfung der Corona-Regeln Stand: 27.07.2021 13:56 Uhr Seit zwei Wochen steigen die Corona-Zahlen in Hamburg wieder deutlich. Der Senat sieht aber keinen Grund, mit Einschränkungen gegenzusteuern. Geringe Lockerungen gibt es für Pflegeeinrichtungen.

Die neue, am Mittwoch in Kraft tretende, Verordnung werde bis auf kleine Ausnahmen der noch geltenden Verordnung entsprechen, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer in der Landespressekonferenz am Dienstag.

Erleichterung für Pflegeeinrichtungen

Nur für Pflegeeinrichtungen seien Erleichterungen bei den Corona-Regeln geplant, weil dort aktuell kein Infektionsgeschehen festgestellt werden könne. So soll ein Besuch im Pflegeheim ab Mittwoch auch ohne Voranmeldung möglich sein. Die Testpflicht dafür bleibe aber bestehen. Außerdem soll es in Pflegeeinrichtungen in Innenräumen keine Maskenpflicht mehr geben, wenn alle Menschen im Raum den vollen Impfschutz haben. Weitere Änderungen der geltenden Corona-Regeln will sich der Senat nach Aussage Schweitzers je nach aktueller Infektionslage vorbehalten.

Hamburg Negativ-Spitzenplatz der Bundesländer

In Hamburg steigt der Inzidenzwert seit mehreren Tagen kontinuierlich an. Am Dienstag erreichte er wieder einen Höchstwert von über 30. Damit ist Hamburg im Ländervergleich auf dem Negativ-Spitzenplatz vor Berlin (24,8) und dem Saarland (22,6). Am Dienstag vor einer Woche hatte der Inzidenzwert noch bei 16,9 gelegen. Schweitzer betonte, dass der Anstieg der Infektionszahlen in Hamburg nicht auf mangelnden Schutz durch Regeln zurückzuführen sei. Die Infektionen würden vielmehr von außen in die Stadt hereingetragen: "Die hohe Mobilität ist eine Ursache für die hohe Inzidenz." Weil in Hamburg die Sommerferien besonders früh gestartet hätten, seien die Folgen der gesteigerten Reisetätigkeit dort früher sichtbar.

Ab 35er-Marke Verpflichtung zu Schutzmaßnahmen

Der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich, verwies darauf, dass nicht allein die Inzidenz zur Beurteilung des Infektionsgeschehens herangezogen werden könne. Auch die "Hospitalisierungsrate" spiele eine Rolle, "weshalb die Entwicklung in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen mit hoher Aufmerksamkeit betrachtet wird." Sollte der Inzidenzwert in Hamburg die 35er-Marke erreichen, wäre der Senat aber laut Infektionsschutzgesetz dazu verpflichtet, breit angelegte Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Virusausbreitung zu treffen.

Schulen sollen geöffnet werden

Schulsenator Ties Rabe (SPD) setzt trotz steigender Zahlen auf die volle Öffnung der Schulen nach den Sommerferien Mitte kommender Woche. Gänzlich ausschließen könne er erneute Einschränkungen zwar nicht, sagte er. "Gefahren gibt es immer, aber im Moment dürfen wir mutig und zuversichtlich sein. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir die Sicherheitsmaßnahmen um ein Vielfaches erweitert. Deswegen, glaube ich, können wir jetzt im Moment eher über die Schulöffnung reden und nicht über künftige Schulschließungen."

