Hamburg verschärft Maskenpflicht: Höheres Bußgeld geplant Stand: 11.10.2020 19:55 Uhr Wegen der anhaltend hohen Zahl neuer Corona-Infektionen verschärft Hamburg ab Montag die Maskenpflicht. Sie soll nun unter anderem auch auf öffentlichen Plätzen mit starkem Gedränge gelten.

Der Senat veröffentlichte eine Karte im Internet, auf der die betroffenen Straßen und Plätze markiert sind. Dazu zählen die Reeperbahn mit mehreren Seitenstraßen, die St.-Pauli-Landungsbrücken sowie das Schulterblatt im Schanzenviertel, der Ballindamm an der Binnenalster und der Steindamm mit Steintorplatz am Hauptbahnhof. Auch die Straße Mühlenkamp im Bezirk Nord ist betroffen.

Maskenpflicht: Künftig 150 Euro Bußgeld bei Verstößen

Wer im Stehen auf diesen öffentlichen Plätzen essen, trinken oder rauchen wolle, dürfe den Mund-Nasen-Schutz nicht abnehmen, erklärte am Sonntag der Sprecher der Sozialbehörde, Martin Helfrich. Gesichtsvisiere würden nicht mehr als Mund-Nasen-Schutz anerkannt, weil sie die Verbreitung des Virus über Aerosole nicht verhinderten. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht droht nach Angaben von Sozialsenatorin Melanie Leonhard künftig ein Mindestbußgeld von 150 Euro. Bislang gilt seit dem 10. September offiziell ein Bußgeld von 80 Euro. Der Bußgeldkatalog soll aber in Kürze verschärft werden.

VIDEO: Corona: Wo gilt die Maskenpflicht in Hamburg? (2 Min)

Restaurants und Kinos: Keine Maskenpflicht am Platz

Angestellte in der Gastronomie müssen nun immer einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen, auch hinter dem Tresen oder wenn sie in Außenbereichen bedienen. Die Maskenpflicht gilt außerdem in allen Gebäuden mit Publikumsverkehr sowie bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. Besucherinnen und Besucher von Theatern, Konzerten, Kinos oder Restaurants dürfen die Masken aber weiterhin abnehmen, wenn sie ihren Platz erreicht haben. Die Maskenpflicht für das Personal im Einzelhandel sieht der Handelsverband Nord kritisch. Geschäftsführerin Brigitte Nolte verwies auf den März, als in Bau- und Supermärkten noch gar keine Maskenpflicht herrschte. Der Handel sei nie ein auffälliger Ort von Infektionen gewesen.

Öffentliche Gebäude: Praktisch kaum Änderungen

In öffentlichen Gebäuden ergeben sich in praktischer Hinsicht kaum Änderungen, heißt es von der Gesundheitsbehörde. Am Arbeitsplatz oder im Schulunterricht dürfen die Masken weiterhin abgenommen werden. Beschäftigte in der Gastronomie dürfen das jedoch nur, wenn ein anderweitiger Schutz etwa durch Trennwände besteht. Die Neuregelung der Pflicht bedeutet vor allem, dass Verstöße nun sanktionierbar sind.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 12.10.2020 | 06:00 Uhr