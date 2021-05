Hamburg bekommt Impfstoff-Nachlieferung von Biontech Stand: 27.05.2021 14:00 Uhr Hamburg bekommt eine Extra-Lieferung Impfstoff. Nach Informationen von NDR 90,3 sollen zusätzlich rund 23.000 Dosen des Präparats von Biontech/Pfizer an die Hansestadt geliefert werden.

Bei der Lieferung handelt es sich um einen Ausgleich für Ende März: Damals hatten Bundesländer, die an ein Land mit hohen Corona-Zahlen angrenzen, mehr Impfstoff bekommen. Hamburg musste damals zurückstecken - ebenso wie viele andere Bundesländer. In der letzten Juni-Woche soll das jetzt wieder ausgeglichen werden mit den gut 23.000 Dosen. Diese Zahl erfuhr NDR 90,3 aus dem Bundesgesundheitsministerium.

Tschentscher kritisiert Ungerechtigkeit

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dürfte das allerdings nicht reichen. Er hatte im Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" vorgerechnet, dass Hamburg - gemessen an seiner Bevölkerungszahl - 44.500 Impfdosen zu wenig bekommen habe. "Die Impfstoffverteilung in Deutschland ist ungerecht", sagte Tschentscher dem Magazin. "Jede Woche wird die Benachteiligung größer." Insgesamt kamen bislang rund 1,1 Millionen Dosen in der Hansestadt an.

Auch Kritik von den Hausärzten

Hamburgs Hausärzte und Hausärztinnen beklagen, dass sie mangels Impfstoffs kaum mehr Erstimpfungstermine anbieten könnten. "Wir bekommen wenig bis gar keinen Impfstoff für Erstimpfungen", sagte die Vorsitzende des Hausärzteverbands Hamburg, Jana Husemann. "Es gibt auch Praxen, die nicht einmal ausreichend Impfstoff für die anstehenden Zweitimpfungen bekommen haben." So sei es fast unmöglich, Impfungen zu planen und Patienten und Patientinnen einzubestellen. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassmann, geht davon aus, dass die Bundesregierung Impfstoff zurückhalte. "Wir glauben, das ist für die Kinder und Jugendlichen und die Betriebsärzte", sagte er dem Hamburg Journal im NDR Fernsehen.

Sollen Kinder und Jugendliche geimpft werden?

Heute kommen die Ministerpräsidenten, Ministerpräsidentinnen und die Bundeskanzlerin zum Impfgipfel zusammen. Dabei wird auch über eine besonders schwierige Frage beraten: Soll bald Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ein Impfangebot gemacht werden? Eine Reihe von Ärzten, Ärztinnen, Forschern und Forscherinnen ist sich noch nicht sicher, ob der Nutzen einer Impfung für sie größer ist als ein mögliches Risiko.

Deshalb könnte es passieren, dass die Europäische Arzneimittelagentur den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren zwar zulässt - es dann aber keine generelle Impf-Empfehlung durch die Experten beim Robert-Koch-Institut gibt. Dann stünde die Politik in Deutschland aber vor einem Problem: Sie muss nämlich entscheiden, ob sie trotzdem Impfstoff extra für Kinder und Jugendliche reserviert und Termine in den Impfzentren für sie freihält. Die Hamburger Sozialbehörde sieht das noch mit Skepsis.

