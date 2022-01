Hamburg: Über 1.000 Menschen bei Demo gegen Corona-Leugner Stand: 15.01.2022 14:26 Uhr Mehr als 1.000 Menschen sind in Hamburg am Sonnabend gegen Corona-Leugner und Verschwörungsideologien auf die Straße gegangen.

Nach Polizeiangaben versammelten sich am Mittag mehr als 1.000 Menschen mit weiter großem Zulauf am Bahnhof Dammtor zu einem Protestzug unter dem Motto "Solidarität und Aufklärung statt Verschwörungsideologien". Die Demo soll vom Dammtor aus durch die Innenstadt bis zur Mönckebergstraße gehen. Dort ist in Höhe des Gerhart-Hauptmann-Platzes am Nachmittag die Abschlusskundgebung geplant.

AUDIO: Hamburg: Breites Bündnis demonstriert gegen Corona-Leugner

Bündnis gegen Rechts hatte zur Demo aufgerufen

Zu der Demonstration aufgerufen hatte das Hamburger Bündnis gegen Rechts. Das Bündnis wird von mehr als 100 Gruppen und Organisationen unterstützt. Darunter sind neben dem Fußball-Zweitligisten FC. St. Pauli auch die Gewerkschaft ver.di und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Außerdem beteiligen sich die globale Klimabewegung "Fridays For Future" und die Bürgerschaftsfraktionen von Grünen und Linken an der Demonstration.

Hygieneschutzkonzept soll eingehalten werden

Das Bündnis hatte die Demonstrantinnen und Demonstranten im Vorfeld aufgefordert, sich an die Corona-Auflagen zu halten. Sie müssen demnach einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den Mindestabstand von anderthalb Metern in alle Richtungen einhalten.

Protest war ursprünglich Gegendemonstration

Ursprünglich war die Versammlung als Gegendemonstration für eine große Demonstration von Impfgegnerinnen und Impfgegnern geplant worden, zu der bis zu 15.000 Menschen erwartet wurden. Diese hatte die Polizei am Donnerstag aus Infektionsschutzgründen verboten. Grund war die Befürchtung, dass sich die Demonstrierenden nicht an die Corona-Auflagen halten würden. Dagegen protestierten am Freitagabend rund 300 Menschen vor der Hamburger Kunsthalle friedlich. Ein Eilantrag der Anmelderin gegen die Untersagung war am Freitag vom Verwaltungsgericht abgelehnt worden.

Im Laufe des Nachmittags waren weitere Demonstrationen angekündigt - auch von Gegnerinnen und Gegner der Corona-Maßnahmen. Die Polizei war mit starken Kräften in der Stadt präsent. Man werde das Demonstrationsgeschehen insgesamt betrachten, sagte ein Sprecher. "Und natürlich haben wir auch im Blick, ob sich an die Verbotsverfügung gehalten wird."

