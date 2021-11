Hamburg: Mit dem Chauffeur zur Corona-Impfung in die Hotelbar Stand: 24.11.2021 18:03 Uhr Vom Chauffeur im SUV abgeholt werden, um sich mit der Aussicht auf Elbphilharmonie und Hafen impfen zu lassen: Diesen besonderen Service haben am Mittwoch 50 Menschen in Hamburg genutzt.

Ein Luxusauto holte sie zu Hause ab und chauffierte sie in den Stadtteil St. Pauli. Dort konnten sie sich in der Bar des Empire Riverside Hotels im 20. Stock die Spritze mit dem Impfstoff setzen lassen. Die anschließende Wartezeit wurde mit einem alkoholfreien Cocktail überbrückt.

Für die Aktion mehrerer Unternehmen in der Hansestadt wurde öffentlich geworben. Im Vorfeld konnte man sich zur Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung anmelden.

"Situation ein bisschen entspannen"

"Wir haben uns Gedanken gemacht, was wir tun können, um die Situation ein bisschen zu entspannen", sagte Initiator Benjamin David. Mit den luxuriösen Autos und der tollen Location habe man einen Anreiz setzen wollen. In Hamburg hatte es zuletzt auch Impfaktionen in der Elbphilharmonie oder in Hamburger Stadien gegeben.

