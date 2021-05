Hamburg: Lockerungen für Sportvereine in Aussicht Stand: 26.03.2021 12:54 Uhr Erstmals seit November sollen die Sportvereine der Stadt wieder Kurse und Training für Erwachsene anbieten dürfen. Die Lockerungen könnten noch im Laufe des Mai in Kraft treten.

Schon kommende Woche soll es laut Sportsenator Andy Grote (SPD) erste Öffnungen in den Vereinen geben. Die Zahl der erlaubten Kinder beim Training steigt dann von aktuell von 5 wieder auf 10.

AUDIO: Sportausschuss: Was geht im Vereinssport? (1 Min) Sportausschuss: Was geht im Vereinssport? (1 Min)

Voraussetzung: Inzidenz stabil unter 100

Nur etwa zwei Wochen später ist der nächste Öffnungsschritt geplant: Dann sollen auch wieder Jugendliche und Erwachsene in die Sportvereine dürfen. Voraussetzung: Die Inzidenz in Hamburg bleibt nicht nur stabil unter 100, sondern sinkt kontinuierlich weiter. Außerdem müssen alle Übungsleiter und Sportler vor dem Training einen negativen Schnelltest vorlegen. Nur für Kinder und Lehrerinnen und Lehrer, die bereits am Vormittag in der Schule getestet wurden, soll kein zweiter Test am Nachmittag nötig sein. Angeboten werden zunächst nur Sportkurse im Freien.

Modellprojekte sollen starten

Bis auch wieder Hallensport und Sportveranstaltungen möglich werden, wird es laut Grote noch dauern. Deshalb will die Sportbehörde in den nächsten Tagen erste Modellprojekte auf den Weg bringen. Bei ausgewählten Sportvereinen soll dann wissenschaftlich untersucht werden, wie groß die Ansteckungsgefahr beim Sport tatsächlich ist.

