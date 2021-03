Erneut mehrere Corona-Fälle bei Airbus in Hamburg Stand: 19.03.2021 20:50 Uhr Beim Flugzeugbauer Airbus in Hamburg gibt es erneut einen größeren Corona-Ausbruch. Betroffen davon ist nach Informationen von NDR 90,3 eine Produktionshalle, in der rund 400 Menschen arbeiten.

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in den vergangenen Tagen im Werk in Finkenwerder mit dem Coronavirus angesteckt haben, ist noch unklar. Vermutlich geht es aber um eine zweistellige Zahl. Aufgefallen ist der Ausbruch offenbar, weil sich bei der Airbus-internen Corona-Hotline gleich mehrere Infizierte gemeldet haben. Daraufhin wurde ein Massentest bei allen Mitarbeitenden in dem betroffenen Bereich angesetzt - und es gab noch deutlich mehr Infizierte als gedacht.

Der betroffene Produktionsbereich ist aber bislang nicht vollständig geschlossen. Airbus wollte sich auf Anfrage von NDR 90,3 nicht zu Details äußern. Ein Sprecher erklärte aber, Gesundheit und Sicherheit der Menschen vor Ort hätten höchste Priorität. Gleichzeitig solle die Produktion aufrechterhalten werden.

Bereits im Januar mehrere Fälle

Erst im Januar hatte ein größerer Corona-Ausbruch bei Airbus Teile der Endmontage behindert. Auf Druck der Behörden musste der Flugzeugbauer anschließend sein Hygienekonzept nachbessern.

