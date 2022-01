Corona und Schule: Viele Hamburger Klassenzimmer leerer als sonst Stand: 11.01.2022 06:46 Uhr Seit fast einer Woche gibt es in Hamburg wieder Unterricht. Durch die Omikron-Variante ist bei vielen Eltern und Lehrkräften die Unsicherheit gewachsen.

Auch bei Schulkindern werden jetzt mehr Infektionen mit der Omikron-Variante nachgewiesen. Und viele Eltern berichten, dass Mitschüler und Mitschülerinnen ihrer Kinder plötzlich fehlten - wegen einer Infektion, wegen Quarantäne oder möglicherweise, weil deren Eltern vielleicht Angst vor Infektionen hätten.

Genaue Zahlen gibt es noch nicht

Dass es in vielen Klassen leerer wird, beobachtet auch die Schulbehörde. Was gerade in der Gesellschaft passiert, spiegele sich natürlich auch in den Schulen wider, sagte Behördensprecher Peter Albrecht. Genaue Zahlen dazu liegen wahrscheinlich erst am Mittwoch vor.

AUDIO: Omikron in Schulen: Unsicherheit wächst (1 Min) Omikron in Schulen: Unsicherheit wächst (1 Min)

"Überprüfen die Lage täglich"

Viele Eltern fordern jetzt, die Anwesenheitspflicht für Schülerinnen und Schüler aufzuheben. Das ist laut Schulbehörde noch nicht geplant. "Wir überprüfen die Lage aber täglich", versicherte Albrecht. Die Infektionen, die bis jetzt gemeldet worden seien, hätten auf jeden Fall ihren Ursprung im privaten Bereich - wegen der Ferien.

2G-Plus-Verwirrung: Wer muss in der Schule getestet werden?

Für Verwirrung sorgt derzeit ein Widerspruch bei der 2G-Plus-Regelung: Geimpfte Jugendliche müssen sich in der Schule nicht testen lassen. Sie sind aber andererseits dort, wo 2G-Plus für einen Eintritt gilt, von einem Testnachweis befreit, weil man davon ausgeht, dass sie in der Schule getestet wurden. Diese rechtliche Schieflage werde so schnell wie möglich beseitigt, sagt die Schulbehörde.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.01.2022 | 07:00 Uhr