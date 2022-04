Corona: Hamburg schließt städtische Impfzentren bis Ende April Stand: 03.04.2022 15:44 Uhr Hamburg schließt Ende April die städtischen Impfzentren. So lange können die Bürgerinnen und Bürger die meisten Angebote aber noch spontan ohne Termin nutzen, um sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Mehr als 94 Prozent der Erwachsenen sind in Hamburg doppelt geimpft, eine Auffrischung haben aber bislang erst rund 70 Prozent erhalten. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) appellierte deshalb am Sonntag noch einmal, sich nach medizinischer Empfehlung unbedingt boostern zu lassen.

Sozialsenatorin Leonhard warnt vor Infektionsrisiko

"Noch ist es draußen kalt, wir sind deswegen viel drinnen und viele Menschen in der Stadt sind momentan infiziert", sagte Leonhard. "Sich jetzt anzustecken ist daher nicht unwahrscheinlich", warnte sie. Viele Schutzmaßnahmen seien aufgehoben, sodass das Immunsystem nun den Schutz für die Gesundheit übernehmen müsse.

Ab Mai Impfungen in Arztpraxen und bei Betriebsärzten

Innerhalb der vergangenen Woche haben sich laut Leonhard in Hamburg etwa 30.000 Menschen infiziert. Noch bis Ende des Monats könne man sich ohne Anmeldung in einem der städtischen Impfzentren in allen Bezirken impfen lassen. Auch in den Krankenhäusern sei dies möglich - dort aber nach vorheriger Terminvereinbarung. Wenn die städtischen Impfzentren Ende des Monats geschlossen sind, sollen Arztpraxen und Betriebsärzte weiter Impfungen gegen das Coronavirus anbieten.

Folgende städtische Impfstellen können laut Sozialbehörde ohne vorherige Terminvereinbarung aufgesucht werden:

Hamburg-Mitte: Impfstelle im Bezirksamt Mitte, Caffamacherreihe 1-3 - samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr, letztmalig geöffnet: 10. April.

Impfstelle im Bezirksamt Mitte, Caffamacherreihe 1-3 - samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr, letztmalig geöffnet: 10. April. Hamburg-Nord: Impfstelle im EKZ Hamburger Meile, Hamburger Straße 27 - montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr, letztmalig geöffnet: 27. April.

Impfstelle im EKZ Hamburger Meile, Hamburger Straße 27 - montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr, letztmalig geöffnet: 27. April. Wandsbek: Impfstelle Friedrich-Ebert-Damm 160a - montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr, letztmalig geöffnet: 20. April.

Impfstelle Friedrich-Ebert-Damm 160a - montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr, letztmalig geöffnet: 20. April. Bergedorf: Impfstelle Chrysanderstraße 4 - dienstags, donnerstags, freitags und sonntags von 13 bis 20 Uhr.

Impfstelle Chrysanderstraße 4 - dienstags, donnerstags, freitags und sonntags von 13 bis 20 Uhr. Harburg: Impfstelle Harburg Arcaden, Lüneburger Straße 39 - montags, dienstags, mittwochs, freitags und sonntags von 11 bis 18 Uhr, letztmalig geöffnet: 22. April.

Impfstelle Harburg Arcaden, Lüneburger Straße 39 - montags, dienstags, mittwochs, freitags und sonntags von 11 bis 18 Uhr, letztmalig geöffnet: 22. April. Altona: Impfzentrum Kühnehöfe, Tasköprüstraße 1-3 - montags, dienstags, mittwochs, freitags und sonntags von 12 bis 19 Uhr, letztmalig geöffnet: 21. April.

Impfzentrum Kühnehöfe, Tasköprüstraße 1-3 - montags, dienstags, mittwochs, freitags und sonntags von 12 bis 19 Uhr, letztmalig geöffnet: 21. April. Eimsbüttel:: Impfzentrum Hamburg-Haus, Doormannsweg 12 - sonntags von 13 bis 20 Uhr, letztmalig geöffnet: 24. April.

