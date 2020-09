Stand: 27.09.2020 09:46 Uhr - NDR 90,3

Corona-Auflagen: Bars müssen nach Razzia schließen

Auf dem Hamburger Kiez hat das Bezirksamt Mitte in der Nacht zu Sonntag mehrere Bars und Clubs kontrolliert. In acht Etablissements auf der Reeperbahn und der Großen Freiheit wurden laut Polizei teils gravierende Verstöße gegen Corona-Auflagen festgestellt. Unter anderem trug das Personal Masken nicht vorschriftsmäßig. Offenbar waren auch Kontaktlisten nicht ordnungsgemäß geführt. Wie die Polizei NDR 90,3 mitteilte, wurden insgesamt zwölf Einrichtungen überprüft. Acht Bars mussten schließen, ebenso ein Sexclub, in dem zuvor eine Fetisch-Party aufgelöst worden war.

Kontrollen auch im Schanzenviertel

Am Sonnabend musste das Restaurant "Clouds" in den Tanzenden Türmen auf der Reeperbahn wegen eines Corona-Verdachts im Umkreis eines Mitarbeiters vorsorglich für zwei Tage schließen. Wenn die Tests aller Beschäftigten negativ ausfallen, soll das Restaurant am Montag wieder öffnen. Am Freitagabend hatten Polizei und Bezirksamt auch im Schanzenviertel Kontrollen durchgeführt. Dabei stellten sie in diversen Bars Mängel bei den Kontaktlisten fest.

