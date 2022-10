Zwei Verletzte nach Unfall in Hamburg-Steilshoop Stand: 17.10.2022 07:08 Uhr Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Steilshoop sind am Sonntagabend zwei Menschen verletzt worden. Sie hatten sich mit ihrem Auto überschlagen.

Der Mann und die Frau waren offenbar auf dem Rückweg von einer Hochzeitsfeier. In der Gründgensstraße geriet der 25 Jahre alte Fahrer dann mit seinem Auto ins Schleudern - so sehr, dass sich das Cabriolet überschlug. Die Beifahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der Fahrer selbst erlitt leichte Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus.

Zur Unfallursache gab der 25-jährige Fahrer an, er habe einem Fußgänger ausweichen müssen. Die Polizei konnte jedoch keine Person ausfindig machen. Der Unfall habe ein Trümmerfeld hinterlassen, hieß es. Angaben zum Sachschaden gab es nicht.

