Zwangsprostitution: Razzia bei drei Männern Stand: 12.08.2021 16:29 Uhr In Hamburg sind drei Männer gefasst worden, die minderjährige Frauen zur Prostitution gezwungen haben sollen. In dem Fall gab es am Mittwoch gleich sechs Durchsuchungen.

Einsatzkräfte stürmten Wohnungen der drei Tatverdächtigen in Schnelsen und Steilshoop, außerdem wurden zwei Modellwohnungen in Eilbek durchsucht, in denen die beiden 16 Jahre alten Jugendlichen laut Polizei zur Prostitution gezwungen wurden. Die Männer sollen abwechselnd Internet-Anzeigen geschaltet haben, in denen die Frauen angeboten wurden. Sie sollen auch mit Freiern über einen Messengerdienst kommuniziert haben.

Polizei findet Bargeld und Blanko-Impfausweise

Bei einem der Männer stellten die Beamten und Beamtinnen einen Audi A7 und mehr als 6.000 Euro sicher. Außerdem fanden sie in seiner Wohnung Blanko-Impfausweise mit offenbar gefälschten Einträgen. Ein anderer aus dem Trio wurde im Strafjustizgebäude verhaftet, wo er zu einem Gerichtstermin musste.

Der mutmaßliche Haupttäter, ein 33-Jähriger, sitzt bereits wegen eines Drogendelikts in Untersuchungshaft. Bei ihm wurde die Zelle durchsucht.

