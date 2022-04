Wirtschaftsinstitut: Die Preise könnten noch weiter steigen Stand: 20.04.2022 16:21 Uhr Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) bereitet Verbraucherinnen und Verbraucher auf weiter steigende Preise vor. Die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine seien noch gar nicht komplett beim Endkunden angekommen.

Rund drei Monate dauere das normalerweise, meint HWWI-Direktor Michael Berlemann. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine liege aber erst zwei Monate zurück. Auch bei der Corona-Pandemie ist die HWWI-Prognose demnach zu optimistisch gewesen. Deren Auswirkungen würden länger anhalten als gedacht.

Ukrainische Lkw-Fahrer wurden einberufen

In beiden Fällen habe es Produktionsausfälle und Probleme mit Lieferungen gegeben. So seien zum Beispiel 100.000 ukrainische Lkw-Fahrer zum Wehrdienst einberufen worden und könnten keine Waren mehr von Ost- nach Westeuropa bringen. Das verschärfe den Fachkräftemangel in der Logistikbranche.

Gedrückte Stimmung in der Hamburger Wirtschaft

Die steigenden Energie- und Rohstoffpreise sehen Hamburgs Unternehmen derzeit allerdings als ein noch größeres Risiko. Das sagten mehr als 400 von knapp 600 befragten Firmen im Konjunkturbarometer der Handelskammer. Und klar scheint auch: Der überwiegende Teil der Firmen wird die steigenden Kosten an die Verbraucher und Verbraucherinnen weitergeben.

Weil die steigende Inflation das Wirtschaftswachstum bremst, appelliert das HWWI an die Europäische Zentralbank, die Leitzinsen für den Euro zu erhöhen.

20.04.2022