Wert der Importe und Exporte in Hamburg steigt um rund 20 Prozent Stand: 08.03.2023 11:10 Uhr Hamburgs Wirtschaft hat im vergangenen Jahr mehr Waren importiert als je zuvor. Die Summe der Einfuhren - vor allem über den Hamburger Hafen - liegt bei rund 80 Milliarden Euro, das sind 22 Prozent mehr als im Vorjahr.

Laut Statistikamt Nord ist es der bisher höchste in der Statistik gemessene Wert für Importe in Hamburg. Wichtigster Handelspartner für die Hamburger Wirtschaft ist weiterhin China. Waren im Wert von mehr als 11 Milliarden Euro sind von dort in Hamburg angekommen. Dicht dahinter folgen die USA. Die Niederlande sind an dritter Stelle immerhin noch für mehr als 5 Milliarden Euro an Importen verantwortlich. Beim Import haben in erster Linie die Einfuhren von Öl, Gas und sonstigen Rohstoffen zugelegt, vor allem durch die stark gestiegenen Preise.

Wert der Exporte steigt ebenfalls um 20 Prozent

Auch bei den Exporten stieg der Wert gegenüber dem Jahr 2021 um 20 Prozent auf 51 Milliarden Euro. Im Jahr vor der Corona-Pandemie 2019 betrug der Wert der Ausfuhren den Angaben zufolge noch 53 Milliarden Euro. Hier rangiert China ebenfalls auf Platz 1, allerdings sind von Hamburg lediglich Waren im Wert von rund 4 Milliarden Euro in den Fernen Osten geschickt worden - also nicht einmal halb so viel, wie umgekehrt.

Luftfahrtindustrie liegt bei den Exporten vorne

Bei den Exporten aus Hamburg ragt die Branche der Luftfahrtindustrie besonders heraus. Der Wert der Flugzeuge, die aus der Hansestadt ins Ausland geschickt wurden, liegt bei mehr als 21 Milliarden Euro. In erster Linie handelt es sich dabei um Waren aus der Flugzeugproduktion bei Airbus.

