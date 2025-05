Stand: 03.05.2025 07:27 Uhr Feuer in Rudolf-Steiner-Schule in Farmsen-Berne

Die Feuerwehr ist am Sonnabendmorgen zu einem größeren Brand nach Farmsen-Berne ausgerückt. Betroffen ist ein Gebäude auf dem Gelände der Rudolf-Steiner-Schule. Laut Feuerwehr brennt es in einer Zwischendecke an der Mensa. Die Feuerwehr ist mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und versucht den Brand nun zu löschen.

