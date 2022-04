Weniger Autos in Hamburg angemeldet als vor einem halben Jahr Stand: 25.04.2022 11:57 Uhr Ist es der Beginn der Mobilitätswende oder nur ein kurzzeitiger Trend? In Hamburg gibt es weniger Autos. Aktuell sind laut Senat rund 803.000 in der Stadt angemeldet. Vor einem halben Jahr waren es noch 15.000 mehr.

Dieser Trend dürfte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) freuen. Zum Gesamtbild gehört aber auch dazu, dass zum Stichtag 1. April insgesamt etwas mehr Autos, mehr Motorräder und auch mehr Lastwagen in Hamburg gemeldet waren, als noch vor einem Jahr.

Mehr E-Autos und Hybridfahrzeuge auf Hamburgs Straßen

Das Interesse an Elektrofahrzeugen ist in dieser Zeit stark gewachsen: Von rund 9.000 auf 16.000 E-Autos und parallel sind auch mehr Wagen mit Hybridantrieb unterwegs. Woran liegt es nun aber, dass innerhalb von sechs Monaten 15.000 Autos verschwunden sind? Der CDU-Verkehrspolitiker Richard Seelmaecker sieht eher die Auswirkungen von Corona und Ukraine-Krieg verantwortlich: Sowohl Unternehmen als auch Privatleute zögerten, in Autos zu investieren.

Trend: Immer weniger Autos werden in Deutschland zugelassen

Nicht nur Benzin ist teurer geworden: In Hamburg gibt gibt es mehr Bewohnerparkzonen mit höheren Gebühren. Und vielleicht folgt Hamburg auch nur dem Bundestrend: Insgesamt werden in Deutschland immer weniger Autos neu zugelassen.

