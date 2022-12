Weihnachten "zum Mitnehmen" im Hamburger Schanzenpark Stand: 24.12.2022 12:51 Uhr Warme Suppe, Festtagsgerichte zum Mitnehmen und Geschenke für Kinder: Im Kulturzentrum Schrødingers im Hamburger Schanzenpark konnten sich an Heiligabend Menschen in finanzieller Not mit allem ausstatten, was an Weihnachten wichtig ist.

Schon seit der Corona-Pandemie geben die Hamburger Tafel und Hamburger Tiertafel im Schanzenpark immer montags Lebensmittel und Futter aus. "Heute gibt es aber viel mehr als sonst", sagte John-Erik Schierhorn vom Kulturzentrum Schrødingers im Gespräch mit NDR 90,3. "Wir probieren, allen ein schönes Weihnachtsfest zu machen."

Gute Gaben für etwa 150 Menschen - viele Geschenke für Kinder

Etwa 150 Menschen waren am Sonnabend im Schanzenpark, um sich an der Ausgabestelle mit Tüten mit Obst und Gemüse, Tierfutter und Zubehör, Weihnachtsbäumen zum Mitnehmen oder Geschenken für Kinder zu versorgen. Mehr als 1.000 Geschenke lagen bereit, sodass Kinder nicht nur ein Geschenk, sondern gleich mehrere mitnehmen konnten. "In Hamburg wird einem geholfen, wenn man fragt", so Schierhorn. Auch eine Konzertkasse für kulturelle Teilhabe wurde eingerichtet. Hier konnten sich Interessierte kostenlose Tickets holen.

Mehr als 60 freiwillige Helferinnen und Helfer und Träger wie Hanseatic Help, Budnikowski, das Spendenparlament und die Bullerei beteiligten sich an der Aktion.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 24.12.2022 | 11:38 Uhr