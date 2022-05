Stand: 20.05.2022 15:31 Uhr Wedel: Zwei Elektrokessel für Power-to-Heat-Anlage

In Wedel ist heute das Herzstück der neuen Power-to-Heat-Anlage eingetroffen: Das sind zwei jeweils 12 Tonnen schwere Elektrokessel. In ihnen wird - wie mit einem Tauchsieder - Strom aus Windanlagen in Wärme zum Heizen umgewandelt. Ende des Jahres soll die gesamte Anlage startklar sein, und dann rund 27.000 Hamburger Haushalte mit Fernwärme versorgen. | Sendedatum NDR 90,3: 20.05.2022 16:00

