Detonation auf dem Hamburger Kiez: Ursache noch unklar Stand: 05.05.2025 15:34 Uhr In Hamburg-St. Pauli ist in der Nacht zu Sonntag vor einem Lokal offenbar ein Sprengsatz detoniert. Mehrere Fensterscheiben gingen zu Bruch, außerdem wurden Autos beschädigt. Stunden zuvor war ganz in der Nähe bereits ein Mann niedergeschossen worden.

Die Erschütterung um kurz vor Mitternacht war so stark, dass sich Gäste in den umliegenden Restaurants und Bars duckten und unter Tischen in Deckung gingen. Am Lokal Freudenhaus in der Hein-Hoyer-Straße zerbarsten die Scheiben im Erdgeschoss, Autos wurden demoliert und eine Frau erlitt ein Knalltrauma, außerdem wurde sie durch Glassplitter verletzt.

Ursache für Detonation noch unklar

Am Sonntag teilte die Polizei mit, dass der Sprengmeister vor Ort gewesen sei. Bislang ist aber noch unklar, was genau dort explodierte und wer dafür verantwortlich ist. Nur einer Viertelstunde später knallte es mehrfach in der Talstraße, Augenzeugen glaubten, mitten auf dem proppenvollen Kiez werde geschossen - doch laut Polizei waren es nur Böller.

