Nach Bauchschuss auf dem Kiez: Mann außer Lebensgefahr

Stand: 05.05.2025 15:32 Uhr

In Hamburg-St. Pauli ist am Sonnabend am helllichten Tag ein Mann durch einen Bauchschuss schwer verletzt worden. Der 29-Jährige wurde noch am gleichen Tag durch eine Notoperation gerettet und schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.