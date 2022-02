Warnung vor einer Sturmflut am Mittwochmorgen Stand: 01.02.2022 20:21 Uhr Nach dem Orkantief "Nadia" steuert jetzt das Tief "Philine" auf Norddeutschland zu. Für die Nordseeküste und auch für Hamburg gibt es erneut eine Sturmflut-Warnung.

Laut Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) wird es in der Nacht zum Mittwoch an der Nordsee und in Hamburg eine weitere Sturmflut geben. Dabei könnte der Wasserstand im Hamburger Elbgebiet auf zwei bis zweieinhalb Meter über den des normalen Hochwassers steigen. Tiefliegende Bereiche wie der Fischmarkt würden dann wieder unter Wasser stehen, sagte ein Sprecher.

Starke Böen werden erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Dienstag vor Böen bis zur Stärke zehn, das entspricht 89 bis 102 Kilometern pro Stunde. Im Mittel soll es aber bei Windstärke sieben bis acht bleiben, mit Windgeschwindigkeiten zwischen 50 und 74 Kilometer pro Stunde. Der Kern des Tiefs ziehe über den Süden Skandinaviens, sagte ein Meteorologe. Der Sturm mache sich aber auch in Norddeutschland bemerkbar.

Zwei Sturmfluten an einem Wochenende

Erst am vergangenen Wochenende war Sturm "Nadia" über Norddeutschland hinweggezogen. In Hamburg stürzten Bäume auf Autos und Gleise. Der Fernverkehr wurde zeitweise eingestellt und auch im Nahverkehr gab es Behinderungen. Es kam gleich zu zwei Sturmfluten an nur einem Wochenende in der Stadt - damit wurde auch der Fischmarkt innerhalb weniger Stunden zweimal überschwemmt. Feuerwehr und Polizei rückten insgesamt zu mehr als 1.100 Einsätzen aus. Außerdem havarierte ein Binnenschiff und verkeilte sich unter der Freihafenelbbrücke, die seither gesperrt ist.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 01.02.2022 | 19:30 Uhr