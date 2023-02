Warnstreik beendet: Busse und U-Bahnen fahren in Hamburg wieder Stand: 02.02.2023 06:12 Uhr Ein Warnstreik hat am Mittwoch in Hamburg den kompletten U-Bahnverkehr und große Teile des Busverkehrs lahmgelegt. Heute sollen U-Bahnen und Busse wieder wie gewohnt fahren, hat die Hochbahn angekündigt.

Normalerweise nutzen täglich rund eine Million Menschen die Busse und Bahnen der Hamburger Hochbahn. Ein Warnstreik der Hochbahn-Beschäftigten reduzierte diese Zahl am Mittwoch jedoch auf null. Seit 3 Uhr ging nichts mehr: Die U-Bahnen blieben in den Depots, die Hochbahn-Busse in den Betriebshöfen. Angesichts des Warnstreiks habe man sich entschlossen, den Betrieb nicht aufzunehmen, sagte Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum am Morgen. Der Hintergrund seien Sicherheitsbedenken: Man wolle verhindern, dass sich zu viele Menschen in die Fahrzeuge drängen.

Hochbahn: Donnerstag wieder kompletter Betrieb

Die Gewerkschaft ver.di hatte die rund 6.000 Beschäftigten des größten Unternehmens im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen. Der Streik endete am frühen Donnerstagmorgen um 3 Uhr. Dann wollte die Hochbahn den kompletten U-Bahn- und Busbetrieb wieder aufnehmen. Bis um 6 Uhr könne es jedoch noch zu vereinzelten Fahrtausfällen bei den Bussen kommen, teilte die Hochbahn am Mittwochnachmittag mit.

S-Bahnen und VHH-Busse nicht betroffen

Nicht von dem Warnstreik betroffen waren die S-Bahnen. Sie waren am Mittwoch voller als sonst. Auch die Busse der Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) und die HADAG-Fähren waren wie gewohnt unterwegs.

Gutes Geschäft für Taxifahrer

Viele Fahrgäste zeigten sich am Mittwoch verärgert wegen des Warnstreiks. Die Hochbahn riet, sich über die HVV-App oder über hvv.de zu informieren. Weil offenbar mehr Menschen am Mittwoch das Auto nutzten, war es zum Teil voll auf Hamburgs Straßen. Das befürchtete Chaos im Straßenverkehr blieb aber aus. Ein gutes Geschäft machten die Taxi-Fahrerinnen und -Fahrer. Auch der Sammeltaxi-Anbieter Moia hatte deutlich mehr Fahrgäste als an normalen Tagen.

Eltern konnten Kinder von der Schule abmelden

Schülerinnen und Schüler, die es wegen des Streiks nicht zum Unterricht schafften, mussten sich laut Schulbehörde keine Sorgen machen. Falls sie streikbedingt zu spät oder gar nicht zur Schule kommen würden, werde ihnen daraus kein Nachteil entstehen, sagte ein Sprecher. Eltern konnten ihr Kind an ihrer Schule für Mittwoch abmelden, wenn der Schulweg unzumutbar war.

Tarifverhandlungen werden heute fortgesetzt

Ver.di-Sekretärin Magdalene Waldeck zeigte sich hoch zufrieden vom Verlauf des Warnstreiks. "Die Resonanz ist wirklich super", sagt sie. Die Gewerkschaft will mit dem Ausstand den Druck auf den Arbeitgeber für die dritte Tarifverhandlungsrunde am Donnerstag erhöhen. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten bei einer zwölfmonatigen Tariflaufzeit monatlich 600 Euro mehr Lohn. Zudem sollen Auszubildende monatlich zusätzlich 258 Euro und ein kostenloses Profiticket für den öffentlichen Nahverkehr erhalten. Die Hochbahn bietet bislang bei einer Laufzeit von 21 Monaten eine Erhöhung der Tarifentgelte rückwirkend zum 1. Januar um 4,5 Prozent, mindestens aber um 150 Euro an. Eine weitere Anhebung um 130 Euro sollte es ab dem 1. Januar 2024 geben, zudem eine steuerfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.02.2023 | 20:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tarifpolitik