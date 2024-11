Stand: 03.11.2024 16:26 Uhr Wählervereinigung "Die Wahl" fordert Stopp von Rüstungsexporten

Die neu gegründete Wählervereinigung "Die Wahl" will bei der Bürgerschaftswahl Anfang März in Hamburg antreten. Die Vereinigung fordert unter anderem einen Stopp von Rüstungsexporten - auch in die Ukraine. Der Ex-Linkenpolitiker und Mitgründer Martin Dolzer bestätigte programmatische Überschneidungen mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht, betonte aber auch Unterschiede. Er sagte, man wolle nicht, dass die Gesellschaft aufgrund von populistischen Ideen gespaltet werde. Die Wählervereinigung benötigt tausend Unterschriften von Wahlberechtigten, um mit einer Landesliste bei der Bürgerschaftswahl antreten zu können.

