Vorerst keine neuen Bewohnerparkzonen für Hamburg Stand: 09.03.2023 18:16 Uhr Hamburgs Verkehrsbehörde verzichtet nach der Kritik aus der Wirtschaft am Anwohnerparken vorerst auf die Ausweisung neuer Bewohnerparkgebiete. Das kündigte Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Donnerstag an.

Die Verkehrsbehörde will jetzt auch die Interessen der Unternehmen stärker mit einbeziehen. "Wir wollen Hamburg mobil halten, dazu gehört selbstverständlich auch ein funktionierender Wirtschaftsverkehr", teilte Tjarks am Donnerstag mit. Deshalb wolle seine Behörde vorerst auf neue Bewohnerparkgebiete zu verzichten, und alle Beteiligten zu Gesprächen einladen.

Kritik von Handelskammer und Handwerkskammer am Bewohnerparken

Beim Thema Anwohnerparken war der Druck auf den rot-grünen Senat zuletzt immer stärker geworden. Denn Gewerbetreibende hätten es schwer, Parkgenehmigungen zu bekommen, so die Handelskammer in einem Postionspapier. Zuvor hatte sich auch die Handwerkskammer über die Vergabepraxis bei Sonderparkerlaubnissen beschwert und "Runden Tisch Gewerbeparken" gefordert. Die Stadt weist seit acht Jahren immer mehr Bewohnerparkzonen aus, um den Anwohnern in den Quartieren das Parken zu erleichtern. Das ist umstritten, auch weil teils deutlich mehr Parkausweise ausgestellt werden, als Stellplätze vorhanden sind.

