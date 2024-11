Stand: 23.11.2024 17:08 Uhr Vor HSV-Spiel: Polizei nimmt Hooligans in Gewahrsam

Vor dem Spiel des Hamburger SV gegen Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga hat die Polizei am Sonnabend offenbar eine Schlägerei zwischen zwei Gruppen verhindert. Ein Streifenwagen entdeckte 20 bis 30 Hooligans in der Nähe des S-Bahnhofs Friedrichsberg. Als die Fans die Polizisten sahen, ergriffen sie die Flucht. Auf dem Gelände des Krankehauses Eilbek konnten mehrere Schalke-Fans von der Polizei eingekesselt werden, im Bereich Hasselbrook mehrere HSV-Anhänger. Mehrere Männer wurden in Gewahrsam genommen.

