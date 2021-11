Volkstrauertag: Hamburg gedenkt der Opfer von Krieg und Gewalt Stand: 14.11.2021 12:00 Uhr Am Internationalen Mahnmal der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und an der Ernst-Barlach-Stele am Rathaus haben Hamburgische Bürgerschaft und Senat am Volkstrauertag der Opfer von Krieg, NS-Gewaltherrschaft und Terrorismus gedacht. Die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) und Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) legten Kränze nieder.

Fegebank betonte in ihrer Rede an der KZ-Gedenkstätte Neuengamme: "Heute gilt mehr denn je die Aufforderung an uns alle: wir müssen Antisemitismus, Rassismus, Ablehnung und Ausgrenzung von Minderheiten mutig und entschieden entgegentreten. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst an das Leid von Opfern von Krieg und Gewalt erinnern. So können wir besser verstehen, dass Freiheit und Frieden nicht selbstverständlich sind, sondern jeden Tag von uns aufs Neue erkämpft und verteidigt werden müssen." Für sie sei das Entscheidende, die "Trauer und das Gedenken mit Hoffnung auf eine friedliche Zukunft zu verbinden".

AUDIO: Volkstrauertag in Hamburg (1 Min) Volkstrauertag in Hamburg (1 Min)

Bürgerschaftspräsidentin Veit sagte in ihrer Rede an der Ernst-Barlach-Stele: "Wir gedenken der Opfer des nationalsozialistischen Terrors und der Toten der beiden Weltkriege. Wir rufen uns das Grauen von Krieg und Terror ins Gedächtnis, um den Gedanken des 'nie wieder' wach zu halten." Die Hamburgische Bürgerschaft und zahlreiche andere beteiligte Organisationen würden dieses Gedenken auch 76 Jahre nach der Befreiung wach halten.

Zentrale Gedenkstunde wird per Livestream übertragen

Am Nachmittag findet noch die zentrale Gedenkstunde im Großen Festsaal des Hamburger Rathauses statt. Die Veranstaltung wird per Livestream auf der Internetseite der Hamburgischen Bürgerschaft übertragen.

Volkstrauertag: Aufruf zu Toleranz und Frieden

Am Volkstrauertag wird der Toten von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Der nationale Gedenktag für die Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus findet immer jeweils zwei Sonntage vor dem ersten Advent statt. Die Kranzniederlegungen und Gedenkstunden sollen zur Versöhnung und Völkerverständigung beitragen und rufen zu Toleranz und Frieden auf.

Weitere Informationen Volkstrauertag: Gedenken an Opfer von Gewalt Der Volkstrauertag gehört zu den "stillen Feiertagen". Seit 1922 erinnert er an die Opfer von Kriegen und Gewalt. Im Bundestag spricht der Bundespräsident das Totengedenken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.11.2021 | 12:00 Uhr