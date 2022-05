Viva con Agua beendet Zusammenarbeit mit Fynn Kliemann

Stand: 10.05.2022 11:08 Uhr

Die Affäre um den möglichen Maskenbetrug des Influencers und Musikers Fynn Kliemann hat weitere Folgen. In der vergangenen Woche hatte Jan Böhmermann in seiner Sendung ZDF "Magazin Royale" Kliemann vorgeworfen, in zahlreiche zwielichtige Geschäfte verwickelt zu sein. Das Hamburger Unternehmen Viva con Agua beendet jetzt die Zusammenarbeit mit Kliemann.