Stand: 21.09.2020 06:33 Uhr - NDR 90,3

Vier Verletzte bei Brand in Rothenburgsort

Bei einem Feuer im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort sind vier Menschen verletzt worden. Am frühen Montagmorgen geriet ein Müllcontainer im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Marckmannstraße aus ungeklärter Ursache in Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Schnell habe das Feuer auf vier geparkte Kleintransporter übergegriffen. Da das Feuer dicht an der Fassade war, drohte es auf das siebengeschossige Wohnhaus überzugreifen.

AUDIO: Brand in Rothenburgsort (1 Min)

Das Bild, das sich der Feuerwehr bot, war nach Angaben eines Sprechers dramatisch: Es habe sehr stark gequalmt, mehrere Fenster des Hauses seien wegen der starken Hitze zersplittert. Einige der 70 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten sich selbst retten. Die übrigen holten Rettungskräfte der Feuerwehr aus dem Gebäude.

Rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Vier Anwohner wurden mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit insgesamt 80 Einsatzkräften vor Ort, die Polizei mit 20 Streifenwagen. Der Brand ist inzwischen gelöscht.

