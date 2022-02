Viele Baustellen auf Autobahnen in Hamburg geplant Stand: 16.02.2022 16:35 Uhr Im Großraum Hamburg werden dieses Jahr mehrere Autobahn-Abschnitte saniert. Die Autobahn GmbH Nord plant Bauarbeiten auf der A1 bei Maschen, der A7 bei Fleestedt und am Kreuz Hamburg-Nordwest.

Betroffen sind damit gleich drei Einfallsrouten nach Hamburg. Sie zählen zu den meistbefahrenen Autobahnen mit je rund 100.000 Fahrzeugen pro Tag. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten drohen die schlimmsten Staus auf der A23 direkt vor der A7 am Kreuz Hamburg-Nordwest. Ab Juli wird dort Flüsterasphalt aufgebracht, wie der neue Chef der Autobahn GmbH Nord, Carsten Butenschön, sagte. "Die Decke befindet sich in einem Zustand, da müssen wir jetzt unbedingt ran." Ab Juli werden nur noch drei statt vier Fahrspuren zur Verfügung stehen, zwei davon in Richtung Hamburg.

AUDIO: Im Großraum Hamburg werden viele Autobahnen saniert (1 Min) Im Großraum Hamburg werden viele Autobahnen saniert (1 Min)

Sanierungsarbeiten auch auf der A1 und der A7

Saniert werden sollen ab April auch die A1 zwischen der Süderelbbrücke und dem Kreuz Maschen in Richtung Süden und ab September die A7 zwischen Fleestedt und dem Dreieck Hamburg-Südwest in Richtung Norden. Diese beiden Projekte sind jedoch den Angaben zufolge so geplant, dass es während der Bauarbeiten keine großen Beeinträchtigungen für den Verkehr gibt. Mit Blick auf den gesamten Raum Hamburg sagte der Sprecher der Autobahn GmbH Nord, Christian Merl: "Es wird auch Behinderungen geben, aber es wird nicht schlimmer als im letzten Jahr."

