Stand: 06.11.2019 19:40 Uhr

Verletzter Mann überrollt - Polizei sucht Fahrer

Nach einem besonders schweren Fall von Fahrerflucht in Hamburg-Volksdorf sucht die Polizei nach Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer war am Dienstagabend gegen 19 Uhr mit einem Auto über die Beine eines Unfallopfers gefahren und unerkannt geflüchtet.

Fahrerflucht in Volksdorf Hamburg Journal - 06.11.2019 19:30 Uhr Erst war ein Rentner in Volksdorf von einem Auto schwer verletzt worden. Als er auf der Straße behandelt wurde, drängelte sich ein Fahrzeug nach vorn, überfuhr die Beine des Opfers und flüchtete.







60-Jährige erfasste den Mann

Das Opfer, ein 73 Jahre alter Mann, hatte zuvor sein Auto in der Straße Uppenhof abgestellt und war nach Polizeiangaben aus unbekannten Gründen auf der Straße stehengeblieben. Eine 60-Jährige entdeckte ihn zu spät und prallte mit ihrem Auto gegen den Mann, der nach der Kollision schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb.

An wartenden Autos vorbeigedrängelt

Während sich Ersthelfer um den Verletzten kümmerten und dafür den fließenden Verkehr anhielten, schlängelte sich ein Autofahrer an den wartenden Fahrzeugen vorbei, so die Polizei. Beim Passieren der Unfallstelle überrollte das Fahrzeug die Beine des verletzten Mannes und flüchtete dann. Der 73-Jährige wurde mit schweren Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu dem geflüchteten Pkw machen können, sich unter der Telefonnummer 040-4286/53961 zu melden.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 06.11.2019 | 19:30 Uhr