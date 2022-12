Verkauft RTL Gruner+Jahr-Zeitschriften? Sorgen in Hamburg Stand: 22.12.2022 15:38 Uhr Große Unruhe am Hamburger Baumwall: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Gruner+Jahr-Zeitschriften wie "Brigitte", "Gala" oder "Schöner Wohnen" fürchten um ihre Arbeitsplätze. Grund sind angebliche Verkaufspläne des Medienkonzerns RTL, zu dem sie inzwischen gehören.

Kurz vor Weihnachten wächst die Sorge bei den ehemaligen Gruner+Jahr-Beschäftigten. Ihr Verlag stand Jahrzehnte für herausragenden Journalismus made in Hamburg - mit Titeln wie "Stern", "Geo" oder "Brigitte". Doch "Gruner+Jahr" ist als Verlagsname Geschichte. Nach dem Zusammenschluss mit RTL im vergangenen Jahr droht jetzt den Zeitschriften der Verkauf.

Offenbar Interesse anderer Verlage

Nach Medienberichten sind andere Verlage an den Titeln interessiert, und das macht den Mitarbeitenden in Hamburg große Sorgen. Denn es ist unwahrscheinlich, dass bei einem Verkauf alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Möglicherweise ist die Konkurrenz auch nur an den Namen interessiert.

Mehr als 130 Millionen Euro Gewinn

Dabei macht die RTL-Konzernmutter Bertelsmann mit dem Hamburger Verlag offenbar noch gute Geschäfte. Mehr als 130 Millionen Euro Gewinn sind laut Geschäftsbericht 2021 angefallen - wie die "Süddeutsche Zeitung" als Erstes berichtet hat. Von RTL heißt es: Man äußere sich nicht zu Spekulationen. Anfang kommenden Jahres könne man mehr sagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.12.2022 | 16:00 Uhr