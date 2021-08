Verkaufsoffener Sonntag mit Impfstationen in Einkaufszentren Stand: 08.08.2021 09:18 Uhr Viele Geschäfte und Einkaufsmeilen sind heute beim verkaufsoffenen Sonntag dabei. Der Einzelhandel versucht, trotz Corona-Regeln den Umsatz anzukurbeln. In mehreren Einkaufszentren kann man sich zudem spontan gegen Corona impfen lassen.

Wer heute zum verkaufsoffenen Sonntag auf Shopping-Tour geht, kann sich auf dickgedruckte "Sale"- und "Rabatt"-Schilder einstellen. Vor allem die größeren Bekleidungsgeschäfte müssen Platz schaffen im Lager und ihre Ware günstig unter die Kundinnen und Kunden bringen. In der Hamburger Innenstadt ist am Sonntag auch der letzte Tag der "Sommergärten" - eine Aktion, bei der die Einkaufsviertel mit vielen Blumen und Bäumen Urlaubs-Flair schaffen wollen.

Ein wenig Optimismus

Bei den Händlerinnen und Händler ist inzwischen etwas Optimismus zurückgekehrt, auch wenn dieses Jahr alles nach einem weiteren Umsatzrückgang aussieht, fasst Brigitte Nolte vom Einzelhandelsverband Nord die Lage zusammen. Der Umsatzrückgang liegt laut Verband in der ersten Jahreshälfte bei 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Erwartung für die zweite Jahreshälfte liegen bei minus 15 Prozent.

Shoppen im Nachbarland

Die weniger strengen Corona-Regeln in Schleswig-Holstein sorgen demnach dafür, dass vor allem Kundinnen und Kunden aus dem Hamburger Norden lieber im Nachbarland shoppen oder ins Restaurant gehen.

Impfen ohne Termin

Mehrere Einkaufszentren in Hamburg locken mit einer ganz besonderen Aktion: Einer Corona-Impfung. Mit dabei sind die Harburg Arcaden, das Alstertal Einkaufszentrum in Poppenbüttel sowie die Hamburger Meile in Barmbek. Es gibt entweder den Impfstoff von Johnson&Johnson oder Biontech. Die zweite Biontech-Spritze gibt es dann am nächsten verkaufsoffenen Sonntag am 5. September. Verkaufsoffene Sonntage gibt es außerdem am 10. Oktober und 7. November.

