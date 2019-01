Stand: 15.01.2019 06:50 Uhr

Vattenfall zieht in Hamburg die Strompreise an

Der Energieversorger Vattenfall erhöht die Strompreise in Hamburg. Vom 1. März an zahle ein Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresstromverbrauch von 2.500 Kilowattstunden im Grundversorgungstarif 5,25 Euro mehr pro Monat, kündigte die Vattenfall Europe Sales GmbH an. Das entspreche einer Steigerung von 7,58 Prozent. Vor fast zwei Jahren hatte Vattenfall die Strompreise zuletzt erhöht.

Energieversorger erhöht die Preise

Der wesentliche Grund für die Preisanhebung sei die Erhöhung der Entgelte für die Netznutzung zum 1. Januar um 14,4 Prozent durch das städtische Unternehmen Stromnetz Hamburg. Diese Kosten machten einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises aus, erläuterte Vattenfall. Außerdem hätten sich die Preise für die Strombeschaffung erhöht sowie staatliche Umlagen im Strompreis verändert.

In der Grundversorgung steigt den Angaben zufolge der Verbrauchspreis von 29,16 Cent pro Kilowattstunde auf 30,43 Cent pro Kilowattstunde. Der Grundpreis legt von 8,45 Euro pro Monat auf 11,05 Euro pro Monat zu.

Umweltsenator Jens Kerstan im Interview NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 09.01.2019 06:00 Uhr Autor/in: Julia Weigelt Im Gespräch mit NDR 90,3 Reporterin Julia Weigelt spricht der Umweltsenator über die Verzögerung beim Fernwärme-Rückkauf, das schwierige Verhältnis zu Vattenfall und die Pläne mit Aurubis.







NDR 90,3 Aktuell | 15.01.2019