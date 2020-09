Stand: 04.09.2020 11:45 Uhr - NDR 90,3

Vattenfall will Kohlekraftwerk Moorburg stilllegen

Das Hamburger Kohlekraftwerk Moorburg könnte demnächst seinen kommerziellen Betrieb einstellen. Im Rahmen einer Auktion der Bundesnetzagentur habe Vattenfall ein Gebot zur Stilllegung der Kapazitäten abgegeben, teilte der Betreiber am Freitag mit.

Eigentlich bis 2038 in Betrieb

Das Kraftwerk besteht aus zwei Blöcken mit einer Leistung von jeweils gut 800 Megawatt und ist offiziell seit 2015 in Betrieb. Es ist eines der modernsten und effizientesten Kohlekraftwerke in Deutschland und sollte eigentlich bis 2038 am Netz bleiben. Das Kraftwerk kann bis zu elf Terawattstunden Strom pro Jahr erzeugen und stößt bei voller Last jährlich rund acht Millionen Tonnen CO2 aus.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte sich in der Vergangenheit für einen früheren Ausstieg aus dem Kohlekraftwerk Moorburg ausgesprochen. Immer wieder hatten Klima-Aktivisten eine schnellere Abschaltung gefordert.

Urteil gab Umweltschützern recht

Am Mittwoch hatte das Hamburgische Oberverwaltungsgericht entschieden, dass das Kraftwerk kein durchlaufendes Elbwasser zur Kühlung nutzen darf - und damit dem Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) recht gegeben, der dagegen geklagt hatte.

