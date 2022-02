Unwetterwarnung: Es wird stürmisch in Hamburg Stand: 16.02.2022 14:55 Uhr Hamburg muss sich auf stürmische Tage einstellen. Es gibt eine Unwetter- und eine Sturmflutwarnung.

Ungemütliches und zunehmend stürmisches Wetter ist bereits am Mittwoch über Norddeutschland hinweggezogen. In der Nacht zum Donnerstag soll es dann richtig stürmisch werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Hamburg und weitere Teile Norddeutschlands eine Unwetterwarnung von Mittwoch- bis Donnerstagabend herausgegeben. Es sei zeitweise mit orkanartigen Böen von bis zu 120 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Die Unwetterwarnung gilt von Mittwoch 22 Uhr bis Donnerstag 18 Uhr.

Warnung vor Sturmflut

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnte vor der Gefahr einer Sturmflut in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Im Hamburger Elbegebiet erreiche das Hochwasser Werte, die bis zu zwei Meter höher als das mittlere Hochwasser liegen. Die Sturmflutgefahr besteht bis etwa 5 Uhr am Donnerstagmorgen. Die tiefergelegenen Parkplätze, wie zum Beispiel am St. Pauli Fischmarkt, sollten geräumt werden.

Feuerwehr empfiehlt Nutzung von Warn-Apps

Die Hamburger Feuerwehr stellt sich auf einsatzreiche Tage ein. Ein Sprecher sagte, dass die Leitstelle verstärkt und die Freiwilligen Feuerwehren in Alarmbereitschaft versetzt werden. Die Hamburger Feuerwehr empfiehlt die Nutzung von Warn-Apps. Konkret nannte sie am Mittwoch die App Nina und die WarnWetter-App, mit denen man gut über die Unwetter informiert sei.

Umweltbehörde warnt vor Betreten der Wälder

Angesichts des heranziehenden Sturms warnt die Hamburger Umweltbehörde vor dem Betreten der Wälder. Die Gefahren des Sturmtiefs seien derzeit noch nicht absehbar, teilte die Behörde mit. Vorsicht sei jedoch geboten, da manche von Bäumen ausgehende Gefahren nur schwer erkennbar seien. "So können sie aufgrund des aufgeweichten Bodens oder bereits angeknackster Stämme schon bei leichtem Wind umkippen. Auch können immer wieder Äste aus den Kronen fallen", hieß es in einer Mitteilung. Die Wälder sollten erst wieder betreten werden, wenn die Schadensbeseitigung abgeschlossen sei.

Friedhöfe bleiben am Donnerstag geschlossen

Wegen des angekündigten stürmischen Wetters bleiben die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf am Donnerstag geschlossen. "Alle Trauerfeiern und Beisetzungen sind abgesagt", sagte der Sprecher dieser Friedhöfe, Lutz Rehkopf. Herabfallende Äste und umstürzende Bäume könnten gefährlich für Besucherinnen und Besucher sein.

AUDIO: Sturmwarnung für Hamburg (1 Min) Sturmwarnung für Hamburg (1 Min)

Bis Sonnabendmorgen droht Unwetter

Nach kurzer Beruhigung der Wetterlage rechnet der DWD ab Freitagabend bis Sonnabendmorgen mit einer neuen Unwetterlage mit teils Orkanböen. Nach Ansicht des Meteorologen Andreas Friedrich sind die erwarteten Stürme mit Tief "Nadia" vergleichbar, das Ende Januar über Deutschland hinweggezogen ist. Die aktuelle Lage ist aus seiner Sicht allerdings brisanter, "weil wir eine Kette von Sturmtiefs haben".

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.02.2022 | 14:00 Uhr