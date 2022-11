Untersuchung: Hamburger sind besonders gesund Stand: 23.11.2022 14:21 Uhr Wo sind die Menschen im bundesweiten Vergleich besonders oft krank? Das hat die Barmer Krankenkasse mit einem neuen Online-Tool untersucht. Das Ergebnis: Hamburgerinnen und Hamburger sind am gesündesten.

Laut dem Tool ist die Krankheitslast in der Hansestadt mit 87 Prozent gemessen am Bundesdurchschnitt am niedrigsten, sagte die Barmer-Landesgeschäftsführerin Susanne Klein am Mittwoch bei der Vorstellung des "Morbiditäts- und Sozialatlas". Auch bei den Herzerkrankungen liege Hamburg mit 195 Erkrankungen je 1.000 Einwohnern 24 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. "Hamburg hat vor Bremen die gesündesten Herzen", sagte Klein.

Beim Drogen- und Alkoholmissbrauch liegen die Hamburgerinnen und Hamburger allerdings deutlich über dem Schnitt. "Mit über 22 Personen je 1.000 Einwohner hat Hamburg 18 Prozent mehr Betroffene als der Bundesdurchschnitt."

Sozialer Status wirkt sich stark auf die Gesundheit aus

Außerdem zeigt die Untersuchung: Die finanzielle Situation wirkt sich stark auf die Gesundheit aus. So ist die Krankheitslast in der Gruppe der Sozialhilfeempfänger fast sechs Mal so hoch wie in der Gruppe der Selbstständigen. "Der Sozialstatus beeinflusst die Gesundheit und auch die Lebenserwartung der Menschen", so Klein.

Junge Menschen greifen oft zu Alkohol und Drogen

Auch seien Menschen mit niedrigem Einkommen besonders oft von Drogen- und Alkoholmissbrauch betroffen. Der Schwerpunkt liege hier in der Altersgruppe zwischen 60 und 69 Jahren, vor allem bei Männern. Aber auch junge Menschen greifen oft zu Alkohol und Drogen. "Besonders besorgniserregend ist, dass schon unter den 12- bis 17-Jährigen bei jeweils rund drei Mädchen und Jungen je 1.000 Einwohner Alkohol- oder Drogenmissbrauch diagnostiziert wurde", sagte Klein. In dieser Gruppe seien die Mädchen sogar etwas stärker betroffen.

Daten der Jahre 2018 bis 2020 ausgewertet

Für den "Morbiditäts- und Sozialatlas" vom Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung wurden die Daten der Barmer-Versicherten ausgewertet. Diese wurden dann - unter Einbeziehung soziodemografischer Faktoren - auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland hochgerechnet. Dabei wurden die Jahre 2018 bis 2020 erfasst. Die Untersuchung soll kontinuierlich fortgeführt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 23.11.2022 | 16:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge