Stand: 24.08.2022 18:52 Uhr Unabhängigkeitstag der Ukraine: Festakt im Michel

Das ukrainische Generalkonsulat in Hamburg hat am Mittwoch anlässlich der Feier des 31. Unabhängigkeitstag des Landes zu einem Festakt in den Michel eingeladen. Zu dem ökumenischen Gebet mit Musik und Grußworten kamen etwa 150 Gäste. Der Festakt war den Opfern des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gewidmet, der auf den Tag genau vor sechs Monaten begonnen hat. In seinem Grußwort bekräftigte Innensenator Andy Grote (SPD), dass Hamburg die Ukraine weiterhin unterstütze und an ihrer Seite stehe. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 24.08.2022 19:30

