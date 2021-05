Umschlag im Hamburger Hafen kommt wieder in Fahrt Stand: 27.05.2021 11:29 Uhr Im vergangenen Jahr hatte es einen Corona-bedingten Einbruch gegeben, doch jetzt bringt der wachsende Welthandel den Hamburger Hafen auf Wachstumskurs.

2,2 Millionen Standardcontainer wurden im ersten Quartal über die Kaikanten der Hansestadt gehoben, wie Hafen Hamburg Marketing am Donnerstag mitteilte. Das waren 1,8 Prozent mehr als vor einem Jahr. Vor allem der März habe mit plus 9,4 Prozent beim Containerumschlag die Wende gebracht. "Wir haben ab März das Hochfahren vieler Wirtschaftsbereiche, eine stärkere Nachfrage beim Konsum und eine Stabilisierung der Hamburg anlaufenden Liniendienste festgestellt", sagte Marketingvorstand Axel Mattern.

Hamburg in Europa die Nummer drei

"Das Jahr 2021 wird für den Hamburger Hafen nach derzeitiger Lage wieder Wachstum bringen", hofft Vorstandskollege Ingo Egloff. Man rechne mit einem leichten Zuwachs im Containerumschlag von 8,5 auf 8,7 Millionen Einheiten. Zum Vergleich: 2019 wurden in Hamburg 9,3 Millionen Container gezählt. Im Rekordjahr 2007 waren es sogar knapp zehn Millionen Stück. Hamburg ist nach Rotterdam und Antwerpen die Nummer drei der europäischen Seehäfen, allerdings haben die Konkurrenten zuletzt stärker zugelegt als die Hansestadt.

Container immer noch knapp

Zu schaffen macht Reedereien und Hafenbetreibern nach wie vor, dass Container knapp sind - und dass aufgrund der Corona-Pandemie in vielen Häfen die Abfertigung von Schiffen länger dauert als geplant. Dadurch kommen die meisten Fahrpläne durcheinander. Weiteren Aufwind erhofft sich der Hafen dadurch, dass die erste Stufe der Elbvertiefung seit einigen Wochen freigegeben ist. Schiffe können dadurch deutlich mehr Container nach Hamburg bringen.

Handel mit China legt deutlich zu

Stütze beim Containerumschlag in der Hansestadt war vor allem China, der mit Abstand größte Handelspartner des Hamburger Hafens (plus 16 Prozent). Auch im Handel mit den USA, "Hamburgs Nummer zwei", gab es ein Plus von 0,7 Prozent.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.05.2021 | 12:00 Uhr