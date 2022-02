Ukraine-Krieg: Hamburg ist auf Geflüchtete vorbereitet Stand: 28.02.2022 07:36 Uhr Auch in Hamburg sind schon Geflüchtete aus der Ukraine angekommen. Hilfe für die Menschen kommt nicht nur von der Stadt, auch Hamburgerinnen und Hamburger wollen etwas tun.

Laut Innenbehörde sind bis Sonntagnachmittag acht Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Ankunftszentrum in Rahlstedt aufgenommen worden. Man wisse aber, dass weitere Ukrainer und Ukrainerinnen bereits privat in der Stadt untergekommen seien.

Innensenator Andy Grote (SPD) hatte schon am Donnerstag von bis zu 3.000 Unterkunftsplätzen gesprochen, die Hamburg vorhalte. Offenbar rechnet die Sozialbehörde aber mit noch mehr Menschen aus der Ukraine. Intern kalkuliere sie mit bis zu 7.000 Ukrainerinnen und Ukrainern, soll sie dem Bündnis Hamburger Flüchtlings-Initiativen erklärt haben, sagt Manfred Ossenbeck von dessen Sprecherinnenrat. Die Zahl ließ sich nicht jedoch bestätigen.

Private Hilfsangebote

Der Rat ruft die Hamburgerinnen und Hamburger auf, sich für die Ukraine-Hilfe zu melden. Auch Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) sprach am Sonntag von großer Solidarität. "Sowohl im Generalkonsulat als auch bei uns kommen ganz viele private Hilfsangebote an, wo Menschen sagen: Wir sind bereit, Flüchtlinge aufzunehmen", sagte Tschentscher.

Die Deutsche Bahn ermöglicht inzwischen Flüchtenden mit ukrainischem Pass oder Ausweis, kostenlos alle Fernzüge aus Polen in Richtung Deutschland zu nutzen.

Demonstrationen und Friedensgebete für die Ukraine

Mehr als 500 Menschen haben am Sonntagmittag auf dem Hamburger Rathausmarkt für Frieden in der Ukraine demonstriert. Dort waren viele ukrainische Fahnen zu sehen. Auf Schildern waren Texte wie "Hände weg von der Ukraine" und "Make love not war" zu lesen. In den vergangenen Tagen gingen in Hamburg immer wieder Menschen gegen den Ukraine-Krieg auf die Straße. Außerdem fanden am Sonnabend und Sonntag verschiedene Friedensgebete in Hamburg statt.

