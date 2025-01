Stand: 13.01.2025 15:36 Uhr Überfall auf Sportsbar in Eimsbüttel: Inhaber gefesselt aufgefunden

Die Hamburger Polizei sucht nach einem Überfall auf eine Sportsbar in Eimsbüttel den oder die Täter. Ein Zeuge hatte am Montagmorgen den Inhaber der Bar "1&Dreißig" in der Fruchtallee gefesselt in dessen Lokal entdeckt. Der 47-Jährige war zwischenzeitlich nicht ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten fanden in der Bar Spuren eines Überfalls: Unter anderem zwei aufgebrochene Spielautomaten und eine geöffnete Kasse. Nun sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise geben können.

