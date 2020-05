Stand: 20.05.2020 09:11 Uhr - NDR 90,3

UKE sucht Freiwillige für Corona-Impfung

Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) soll ein potenzieller Impfstoff gegen das Corona-Virus getestet werden. Dafür werden ab sofort Freiwillige gesucht. Einen entsprechenden Bericht des "Hamburger Abendblatts" hat das UKE am Mittwoch bestätigt.

Noch in diesem Jahr geht's los

Die ersten klinischen Tests unter der Leitung der Infektiologin Marylyn Addo sollen noch in diesem Jahr starten. Addo hat maßgeblich an der Entwicklung des Ebola- und des MERS-Impfstoffs mitgearbeitet. Diese Erfahrung sollen für viele Abläufe in den klinischen Tests gegen das Corona-Virus jetzt als Blaupause dienen, sagte Addo.

Insgesamt werden 210 Studienteilnehmer und -teilnehmerinnen ab 18 Jahren benötigt, denen der Impfstoff innerhalb von vier Wochen zweimal verabreicht wird. Inklusive Nachuntersuchungen dauern die Tests sechs Monate. Zunächst muss aber noch die Ethikkommission zustimmen.

In Dessau hergestellt

Der Bauplan für den Impfstoff sei fertig, erklärte Stephan Becker, Leiter der Virologie an der Universität Marburg. Unter dem Dach des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung arbeitet seine Klinik gemeinsam mit der Universität München und dem UKE in Hamburg an der Entwicklung des Impfstoffs. Dieser wird zurzeit in Dessau hergestellt. Danach erfolgt die klinische Prüfung in Hamburg - voraussichtlich ab Ende September. Dafür kann man sich ab sofort beim UKE anmelden.

